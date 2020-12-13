شكرا لقرائتكم خبر عن «هيتاشي» تبيع وحدة الأجهزة المنزلية بالخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت صحيفة نيكاي، أن هيتاشي اليابانية تعتزم بيع أنشطة الأجهزة المنزلية بالخارج إلى أرجيليك التركية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية مقابل حوالي 300 مليون دولار، على أن تشارك في إدارتها.

ونشرت الصحيفة دون ذكر مصدر أن المجموعة الصناعية اليابانية تستهدف تحسين الأرباح من خلال الصفقة مع الشركة التركية - التي لها شبكة أعمال في أوروبا وإفريقيا - وذلك عن طريق زيادة المبيعات من الأجهزة التي تحمل اسم هيتاشي.

تقدر قيمة الأنشطة الخارجية لوحدة هيتاشي للأجهزة المنزلية بنحو 500 مليون دولار، بحسب نيكاي. وأضافت الصحيفة أن الوحدة تبيع أجهزتها في الصين وجنوب شرق آسيا، لكن 80 بالمئة من الإيرادات من اليابان.

وتابعت أن الصفقة تأتي مع تسريع هيتاشي خطى التخارج من أنشطة وأنها تستهدف تعزيز وحدة الأجهزة المنزلية في مواجهة منافسة محتدمة من الشركات الصينية.

وقال متحدث باسم هيتاشي «لا يستند التقرير إلى إعلان من جانبنا». وأضاف «نجري دراسات شتى لتحسين قيمة شركتنا، لكن قراراً محدداً لم يصدر». (رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر «هيتاشي» تبيع وحدة الأجهزة المنزلية بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.