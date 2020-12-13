شكرا لقرائتكم خبر عن «روّاد الشارقة» تختتم برنامجاً تدريبياً لتطوير المشاريع الصغيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفذت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلسلة من البرامج التدريبية التي جاءت بعنوان «الدبلوم الاستشاري المتكامل لتطوير المشاريع الصغيرة- استراتيجيات نمو المشاريع» عبر منصة «زووم»، وقدّمها مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة في تطوير أعمال المشاريع واستراتيجيات نموها، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2020.

وقال حمد علي عبد الله المحمود مدير المؤسسة: «نحرص في مؤسسة روّاد على استمرارية الدعم والتأهيل لمشاريعنا من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الدورات والبرامج المتنوعة التي تلامس احتياجات رواد ورائدات الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، خاصةً في الظروف الحالية.

وأشار المحمود إلى أن البرنامج التدريبي جاء ضمن دورات الدبلوم الاستشاري المتكامل وتضمنت 12 برنامجاً تدريبياً التحق بها 10 من رواد ورائدات الأعمال.

وأضاف أن البرنامج استهدف تطوير مهارات المشاركين لتمكينهم من الاستفادة من بيئة العمل في إمارة الشارقة، وتوسيع مشاريعهم بحيث تكون قادرة على المنافسة والنجاح في جميع القطاعات، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجاء البرنامج على عدة محاور، وتضمن كل محور مناقشة موضوع جديد في مجال إدارة المشاريع، حيث تطرق المحور الأول إلى موضوع الريادة في إدارة التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعرف فيه المتدربون على طرق التسعير والربحية والتكلفة للمشروع، والعوامل المؤثرة في قرارات التسعير واستراتيجياتها، بالإضافة إلى طرق تسعير الخدمات.

وأما المحور الثاني فتناول موضوع بناء نموذج العمل الريادي، وتعرف فيه المشاركون على مخطط العمل التجاري للمشاريع الناشئة الابتكارية مثل تطبيقات الهواتف الذكية، والتخطيط للوصول لمرحلة دراسة الجدوى، ودراسة السوق والمتعاملين.

وشمل البرنامج محوراً حول بناء عناصر التسويق واستشارات خطة التسويق، وتم فيه تعريف المشاركين على كيفية الترويج للمشروع من خلال الخطة والتقييم والتحليل وتحويلها إلى واقع عملي، بالإضافة إلى ضرورة التواجد بفاعلية على المنصات الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، والمنصات الإلكترونية وغيرها، ما يعزز من إقبال المتعاملين عليها ويسهم في توسيع وإنجاح أعمال المشاريع ورواد الأعمال.

واختتم البرنامج التدريبي بعرض قصة نجاح رائد الأعمال سعيد المرزوقي صاحب شركة توب سبيد للسيارات، ورائدة الأعمال هند بن سليمان مؤسسة مشروع إتش إس بن سليمان للتقنيات وحلول توفير المياه، حيث قاما بإلقاء الضوء على أهم محطات نجاحهم وأسرار تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع متميزة، وكيفية مواجهة التحديات التي يمكن أن تعترض ظهور ونمو الشركات الناشئة وآلية التغلب عليها عن طريق الاستمرارية والمثابرة واغتنام الفرص التي توفرها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.