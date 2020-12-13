شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات هادئة تبقي الأسهم في دائرة المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على دائرة المكاسب في أول جلسات الأسبوع، وسط هدوء في التعاملات وهبوط نسبي في التداولات، ليحتفظ مؤشر سوق بمستوى 2546.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.61% إلى مستوى 5140.57 نقطة.

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع جديد لأسهم قيادية في السوقين مثل: «إعمار العقارية» بنسبة 0.27% و«دبي الإسلامي» 0.42% و«أبوظبي الأول» 1.36% و«الدار» 0.93%.

وسيطر الهدوء ذلك على مشتريات الأجانب غير العرب الذين اكتفوا بـ9.84 مليون درهم كمحصلة شراء (9.2 مليون درهم في أبوظبي و610 آلاف درهم فقط في دبي).

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 558.4 مليون درهم منها 206.2 مليون درهم في سوق دبي، و352.24 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 425.5 مليون سهم، توزعت بواقع 301.14 مليون سهم في دبي، و124.4 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة بينما تراجعت أسعار اسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5722 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61% إلى مستوى 5140.57 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 1.09% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.36% و«أبوظبي التجاري» 0.48% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وزاد قطاع العقار 0.88% مع ارتفاع «الدار» 0.93% بالرغم من انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.21%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.26% مستفيداً من صعود «إشراق» 5.88% أمام استقرار كل من «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال».

وارتفع قطاع الطاقة 0.5% بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.52% فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 0.28% واستقر «طاقة» من دون تغيير.

وفي المقابل، تراجع قطاع الاتصالات 0.23% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

سوق دبي

وتفصيلاً استقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2546.61 نقطة مدعوماً بأسهم العقار والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 0.16% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.27% و«داماك» 1.38% فيما نزل «إعمار مولز» 0.53% و«الاتحاد العقارية» 1.61% مع استقرار كل من «ديار» و«إعمار للتطوير» من دون تغيير.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.2% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.91% رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.42%.

وهبط قطاع النقل 0.27% نتيجة هبوط «أرامكس» 0.46% و«الخليج للملاحة» 0.44% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.19% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.7% في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 4.63% و«سوق دبي المالي» 0.53%.

توجه السيولة

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 25.8 مليون درهم مغلقاً عند 0.305 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 25.6 مليون درهم ليغلق عند 3.6 درهم، ثم «السلام البحرين» بسيولة بلغت 25.64 مليون درهم مغلقاً عند 0.734 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «الدار» بسيولة بقيمة 86.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.25 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 73.37 مليون درهم، وأغلق عند 13.4 درهم، ثم «العالمية القابضة» الذي استقطب 61.7 مليون درهم من إجمالي التداولات ليغلق عند 40.6 درهم.

وسجل «أبوظبي لبناء السفن» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي، بنسبة 10.87% مغلقاً عند 2.55 درهم، بينما سجل «الشارقة للأسمنت» التراجع الأكثر بنسبة 5% ليغلق عند 0.76 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق دبي «شعاع كابيتال» بنسبة 4.63% ليغلق عند 0.7 درهم، فيما كان أكبر المتراجعين «المدينة للتمويل» بنسبة 3.15% إلى 0.184 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.32 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و9.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 20.54 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.2 مليون درهم محصلة بيع العرب و19.36 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء من نصيب المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب بصافي استثمار بلغ 16.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و6.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و610 آلاف درهم فقط محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.4 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الخليج للملاحة» و«أدنوك للتوزيع» و«إشراق» و«العالمية القابضة» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«أبوظبي الأول» و«الاتحاد العقارية» و«ديار».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 5.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 2.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 2.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 5.8 مليون درهم محصلة بيع.