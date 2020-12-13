شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى دبى ومسقط.. وارتفاع باقى بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% خاسراً 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.61 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.12% خاسراً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.560 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.61% رابحاً 31.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5140.573 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 744.792 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.18% رابحاً 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.10 نقطة.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 301.1 مليون سهم محققة ما قيمته 206.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3428 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.27%،، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.76%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.66%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.15%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 82.8 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.61%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 31.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5140.573 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 744.792 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 124.4 مليون سهم، بقيمة 352.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2294 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.88%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.81%، 0.23%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 10.87%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 3.06%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية والصناعية بنسبة 5%، ثم سهم البنك العربي المتحد بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 4.86%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 711.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.85%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحاً 31.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.61% رابحاً 28.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4646.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240.5 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9512 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع التأمين 2.76%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.45% يليه سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.78%.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8644.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.51% خاسراً 311.10 نقطة ليغلق عند مستوى 20245.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 322 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.33%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 109 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.98%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 587.4 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.12% خاسراً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 444 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4%، ثم سهم، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 1.99%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.52%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.37%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 411 ألف ريال عماني.