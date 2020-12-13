شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. رئيس البورصة يشرح سوق المشروعات الصغيرة لرجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعد غداً الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة... فرص للنمو والانطلاق" بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية.

وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «الشافعي»، في بيان صحفي، كما تستعرض الندوة شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة، مشيراً إلي أن الشركات المستهدفة هي التي يترواح رأسمالها من مليون جنيهاً إلي ما دون الـ100 مليون جنيه.

ويشارك في الندوة حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وهبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف علي قطاع الإفصاح، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب لفيف من رجال الأعمال اعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.