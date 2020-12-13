شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التأمين يكشف طرق التأمين على اللاعبين ضد الإصابات وكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أول وثيقة تأمين ضد مخاطر إصابات الملاعب للاعبين الرياضيين بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأنه جارى دراسة رفع القيمة وربطها بقيمة التعاقد مع اللاعبين.

وأوضح الزهيرى، لـ"الخليج 365"، أن تغطيات مخاطر فيروس كورونا على اللاعبين تدخل تحت نشاط التأمين الطبى أو تأمين الحياة، وهو موجود بالفعل فى سوق التأمين المصرى، وهناك شركات تغطى علاج الفيروس وشركات تأمين الحياة تغطى الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وسبق وأن أعلن الاتحاد أن 80% من شركات التأمين تغطى إصابات كورونا سواء كانوا لاعبين أو غير لاعبين، ويمكن للنوادى عمل تأمين طبى على اللاعبين يتضمن مخاطر الإصابة بكورونا، وهذه التغطيات ليس لها علاقة بتغطية إصابات الملاعب، التى تم أخذ موافقة عليها من هيئة الرقابة المالية.

وأضاف الزهيرى أن وثيقة الحوادث على العاملين التى أعلن عنها الاتحاد بحد اقصى 50 الف جنيه، تتسق مع ما أعلنه رئيس الجمهورية من توفير تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتى قامت احدى الشركات الوطنية بإعداد برنامجها تحت مسمى وثيقة "أمان"، بالاتفاق مع 4 بنوك والتى لاقت ترحيب كبير لدى عدد كبير من الشركات، لافتًا إلى أن وثيقة الاتحاد تختلف عن وثيقة "أمان" فى كونها تقدم التغطية لمخاطر الحوادث فقط بينما تغطى الأخرى الحوادث والحياة والقسط لا يتعدى 50 جنيها سنويا.