سعر الريال السعودى يستقر بداية الأسبوع.. ويسجل 4.08 جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 13-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، ويسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هى السادسة لها على التوالي، بنهاية جلسات التدأول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى برنت ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مكاسب بمقدار 0.7%، حيث سجلت أسعار النفط 49.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت وذلك عند التسوية الجمعة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركى 46.57 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط يوم الخميس الماضى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس 2020، متخطية حاجز الـ 50 دولار للبرميل، حيث سجلت أنشطة عقود خام القياس العالمى برنت تسليم شهر فبراير 2021 لتصل إلي50.25 دولار للبرميل، وذلك ارتفاع الامال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول فى استخدام لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.