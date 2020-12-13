شكرا لقرائتكم خبر عن %1.5لبرنت.. أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي السادسة لها على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بمقدار 0.7%، حيث سجلت أسعار النفط 49.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية الجمعة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46.57 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط يوم الخميس الماضي أعلي مستوياتها منذ أوائل مارس 2020، متخطية حاجز الـ 50 دولار للبرميل، حيث سجلت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر فبراير 2021 لتصل إلي50.25 دولار للبرميل، وذلك ارتفاع الامال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت بريطانيا التطعيم وربما تشرع الولايات المتحدة في التحصين في وقت مبكر ربما عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بينما أقرت كندا يوم الأربعاء أول لقاح لها مع تقديم جرعات أولى اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لرويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.