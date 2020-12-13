شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة مسقط..وتوصية باندماج "الخليجية القابضة مع "عمان للتمويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.12% خاسراً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 444 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4%، ثم سهم، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 1.99%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.52%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.37%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 411 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، قبول مجلس إدارة الشركة استقالة عزام ياسين العنيزي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لظروف شخصية.

كما أعلنت الشركة، توصية مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالموافقة على مقترح الاندماج مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل.