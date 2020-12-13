شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.61% بالختام.. وتسجيل سهما "بالمز" و"مخازن زي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 31.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5140.573 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 744.792 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 124.4 مليون سهم، بقيمة 352.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2294 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.88%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.81%، 0.23%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 10.87%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 3.06%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية والصناعية بنسبة 5%، ثم سهم البنك العربي المتحد بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 4.86%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل إدارة المقاصة والتسوية والإيداع، أسهم شركتي بالمز الرياضية، مخازن زي، في نظامها الإلكتروني تمهيداً لإدراج الشركتين وتداولهما في السوق، الأولى بتاريخ 21 ديسمبر، والثانية بتاريخ 23 ديسمبر، مضيفة أنه يمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حسابات التداول على النظام الآلي للمقاصة ابتداءً من اليوم.

وفي سياق آخر طالبت شركة سواعد القابضة، من سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدم وقف التداول على السهم لاجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 2 ظهراً خارج أوقات التداول.