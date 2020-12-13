شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط صعود 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحاً 31.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.61% رابحاً 28.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4646.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240.5 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9512 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع التأمين 2.76%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.45% يليه سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.78%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الخليج، موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر وهو آخر يوم تداول لأسهم الشركة في بورصة الكويت.