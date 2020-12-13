شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 ، بعد ارتفاع طفيف أمس بقيمة جنيهين فقط، وهو ارتفاع طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلي 1839 دولار حتي صياغة هذه السطور، فيما يتوقف سوق الذهب يوم الأحد من كل أسبوع.



أسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 689 جنيها. أسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 689 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 804 جنيها. سعر جرام الذهب 24 سجل 918 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل 6432 جنيها. أونصة الذهب 1839 دولارا.

وكان سعر الذهب سجل بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها.

للمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إمكانية إتجاه المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلي أن الذهب قد يسجل هبوط كبير نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.