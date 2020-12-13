شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة هامشياً بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، النساجون الشرقيون للسجاد، حديد عز، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، السويدي إليكتريك، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4242 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1071 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، اميرالد للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، سبيد ميديكال، 368.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 26.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 9 ملايين سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 4 آلاف سهم، 1000 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 9 ملايين سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، إيرادات مجمعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 8.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 123%، وخلال أول تسعة أشهر من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 144%، لتسجل 26.5 مليار جنيه، ويعكس نمو الإيرادات تسجيل إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا من مشروع الشركة المصرية للتكرير، أو ما يمثل 61% من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة.

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تحقيق خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

فيما أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2021، والتي استهدفت تحقيق نمو في إجمالي حجم المركز المالي للبنك بمبلغ 12 مليار جنيه بمعدل نمو 10.6% عن المتوقع في نهاية العام المالي 2020، ويرجع ذلك إلى توقع نمو أرصدة الأوعية الادخارية بمبلغ 11.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.9%، ومع توجيهها إلى قنوات استثمارية آمنة بما يحقق ربحاً منتظراً قابلاً للتوزيع يصل إلى 1.9 مليار جنيه مما يترتب عليه إجراء توزيع نقدي للمساهمين بنسبة 6% بالإضافة إلى الأسهم المجانية بواقع 15% إلى جانب التوزيعات الأخرى عند اعتماد الجمعية العامة لميزانية العام المالي 2021.

وفي سياق منفصل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الحديد والصلب المصرية والخاص بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، بخصوص قرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة، باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 2 نوفمبر الماضي والمتخذة قرار اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي الماضيـ، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للقاسمة.