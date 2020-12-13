شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير المسئول عن إدارة محفظة أوراق عدد من المتحفظ على أموالهم بـ"مطاحن شرق الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا، تلقيها خطاباً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستقالة اللواء دكتور طارق محمود تهامي دياب من إدارة المحفظة المالية الخاصة بكل من المتحفظ على أموالهم محمد عبد الحميد أحمد لطفي الفقي، عبد الله محمد عبد الحميد أحمد لطفي الفقي، المثني محمد عبد الحميد أحمد لطفي الفقي، فاطمة النبوية محمد أبو الحسن لدى شركتي مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وتفويض اللواء أحمد محمد عبد المنعم أحمد من قبل لجنة الإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين بإدارة محفظة الأوراق المالية للأسماء المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات في شأن الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه من حق اللواء أحمد محمد عبد المنعم أحمد في حضور الجمعية العامة بكافة إجراءاتها والتصويت بدلاً من المتحفظ عليهم في اختيار أعضاء المجلس واتخاذ القرارات وتمثيلهم في تشكيل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لقواعد التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في مجلس الإدارة، اتساقاً مع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

كما أعلنت الشركة، تعيين مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل رئيساً لمجلس الإدارة "غير متفرغ" اعتباراً من 10 ديسمبر 2020 بذات الراتب الشهري المقطوع والبدلات التي أقرتها الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، وله الحق في توكيل وتفويض المحامين والغير في بعض الاختصاصات والأعمال القانونية التي تخص الشركة، على أن تتحمل الشركة بالضرائب والدمغات والتأمينات الاجتماعية، وتعيين المهندس محمد محمد علي شعيرة عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من 10 ديسمبر الجاري براتب شهري مقطوع 30 ألف جنيه.