شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة دهانات ناشونال الجديدة تقرر زيادة حجم استثماراتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نضال الحايك: مجموعة دهانات ناشونال الجديدة تحتل المرتبة الأولى في الشرق الاوسط والعالم العربي. نحرص بشدة على توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.أكثر ما يميز ناشونال هو التنوع في عالم الدهانات في كل القطاعات.

أكد المهندس "نضال الحايك" العضو المنتدب لمجموعة دهانات ناشونال القابضة للدهانات أن شركة دهانات ناشونال مصر هي واحدة من مجموعة دهانات ناشونال القابضة والتي تأسست عام 1969 في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحتل الآن المرتبة الأولى في الشرق الاوسط والعالم العربي في كل من المبيعات والإنتاج والمرتبة الـ 31 بين أفضل شركات الدهانات في العالم أما عن أوروبا فهي تحتل المرتبة الـ 13 بين أفضل 25 شركة كما يعمل في المجموعة أكثر من 5000 موظف.

وأشار إلى أن المجموعة بدأت في المملكة الأردنية الهاشمية ثم الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر مصنع الشارقة الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط وهو متخصص في إنتاج كافة أنواع الدهانات كما أن مصنع مصر يعتبر ثالث أكبر مجمع صناعى.

وأكد الحايك أنه نظراً للاستقرار الاقتصادي والسياسي في جمهورية مصر العربية فقد قررت إدارة الشركة زيادة حجم استثماراتها وتوسع أعمالها في مصر.

وعن منتجات دهانات ناشونال الجديدة صرح المهندس نضال أن الشركة تحرص دائماً على تطوير منتجاتها ومواكبة متطلبات الأسواق المحلية وذلك بما يتماشى مع احتياجات السوق، ومؤخراً قامت الشركة بإطلاق مجموعة جديدة ومتميزة تحت بند مجموعة الدهانات الإنشائية والديكورية منها: ناشونال لايت 600، حيث تتميز هذه المجموعة الجديدة من المنتجات بخصائص ومميزات استثنائية إذ يمكن استخدامها على كافة الأسطح. تتميز هذه الدهانات المصنوعة من أساس استيرين أكريلك بقدرة فائقة لمقاومة عوامل عديدة أهمها مقاومتها للبكتيريا والفطريات، وأهم أنواعها:

بكتيريا الإيكولاىوالبكتيريا العنقوديةإضافة إلى فطر الكانديدا

وأشار الحايك إلى أن هذه المنتجات تعمل على مقاومة أنواع عديدة من البكتيريا والفطريات بالإضافة إلى ما تم ذكره طبقاً للمواصفات القياسية المصرية حيث أن منتجات الشركة حصلت على شهادة الجودة وتقدير من المعهد القومي للأبحاث بعد عدة اختبارات ما تثبت فاعليتها في مقاومة البكتيريا.

وحول علاقة الدهانات المقاومة للبكتيريا والفطريات بمقاومة فيروس كورونا المستجد، أكد الحايك

أن دهانات ناشونال ومختبراتها تعمل على تطوير منتجاتها طوال الوقت وتسعى دائماً لتطوير منتجاتها وتقديم كل ما هو جديد بما يتناسب مع كل سوق وقد قمنا فعليا بتطوير هذه المنتجات قبل أن تظهر جائحة كورونا وكان من المفترض أن يتم الاعلان عنه في مارس 2020 ولكننا لم نستطع لظروف الجائحة وإلى حين استكمال إجراءات الاعتمادات الرسمية الخاصة بكافة المواصفات الفنية من المعهد القومى للبحوث، فمصداقية الشركة وفاعلية المنتج هما أساس عملنا.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت من أننا جميعا نقوم بتنظيف كل شيء حولنا سواء أرضيات المنزل أو المكتب أو الاثاث، المطابخ …. إلخ، ولكننا دائماً ننسى الجدران مع أن الجدران تعتبر الملاذ الآمن للبكتيريا والفطريات وآثارها خصوصاً على الجهاز التنفسي، لذلك تم تطوير هذا النوع من الدهان ليسد احتياجات المستهلك عن تنظيف الجدران وتعقيمها طوال فترة طلائه مما يجعل المكان المحيط بنا نقي تماماً مهما ازدادت نسبة التلوث بالخارج، فأننا نضمن بيئة منزل أو عمل أو مستشفى صحية تماماً."

وأكد أن هذا التطوير لا يؤثر على سعر المنتج قائلاً: نحن في دهانات ناشونال نحرص بشدة على توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية جداً أي إننا لا نحمل العميل أو المستهلك تكلفة الأبحاث والمميزات الإضافية التي نقدمها في منتجاتنا، يمكنني أن أؤكد لك أن دهانات ناشونال تتساوى في السعر مع منافسيها على الرغم من كافة هذه المميزات الإضافية، آخذين بعين الاعتبار نسبة التغطية العالية والسلاسة في عملية الدهان والبياض الناصع الذي يمنح الاشراقة المطلوبة

*في مجال الدهانات... منتج يحمل كل هذه الخصائص بأسعار في متناول الجميع، هذه في حد ذاتها تعتبر تميز للمستهلك المصري*

وختم كلامه قائلاً: إن أكثر ما يميز ناشونال هو التنوع في عالم الدهانات، في كل القطاعات سواء إنشائي _ أخشاب _ سيارات، مؤكداً أن شركة ناشونال للدهانات تعمل في كافة هذه القطاعات تحت مظلة واحدة بجودة عالية وأسعار محلية وهذا ما يميزها أينما كانت.