شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 1.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 449.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

فيما تراجع قطاع الصاعة بنسبة انخفاض4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، أن يوسف اليوسف سيرأس إدارة الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد ترقيته من منصبه السابق كرئيس فريق العلاقات المؤسسية في الخليج.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الاثنين الموافق 22 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2020.