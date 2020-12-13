قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم بـ2.5 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأسعار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 13-12 -2020، جاءت كالتالى:- الطماطم 2.5-6.5 جنيه للكيلو. الفاصوليا 3-4 جنيهات للكيلو. الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو. الكوسة 1.5-4 جنيهات للكيلو. البسلة 7-10 جنيها للكيلو. البطاطس 1.5- 3 جنيهات للكيلو. الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه للكيلو. الخيار الصوب 2.5-4 جنيهات للكيلو. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه للكيلو. البصل الأبيض3-6.5 جنيه للكيلو. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو. البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو. الجزر 3 - 5 جنيهات للكيلو. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها للكيلو. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات للكيلو. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات للكيلو.

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