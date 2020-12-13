شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ4111 ألف طن سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ الاستهلاك المحلي نحو 4111 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3898 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2368 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض طفيف في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم الإنتاج 3877 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 3950 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 73 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات نحو 2447 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2600 ألف طن بتراجع بلغ 153 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي قد سجل ارتفاعا طفيفا في أغسطس الماضي، حيث بلغ 4211 ألف طن، مقابل 4209 ألف طن في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت ألفي طن، كما تراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى حيث بلغت نحو 2169 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 2591 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 422 ألف طن.