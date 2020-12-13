شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 23.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.20 ومستوى المقاومة 25.60.