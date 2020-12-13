شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.96% بما يعادل 1.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 61.73، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 67.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.30 ومستوى المقاومة 63.30.
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