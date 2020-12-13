المصافي يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 13-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلا سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.58% بما يعادل -0.60 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 110.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.10 ومستوى المقاومة 110.00.

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