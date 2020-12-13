شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستقر بمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.18 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تبدأ مؤشرات القوة النسبية في إرسال الإشارات الإيجابية منها.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.42 ومستوى المقاومة 21.02.
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