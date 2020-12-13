شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -16.24 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن المؤشر يظل مستقراً أعلى مستوى الدعم الهم 8,614.50، ليحاول بذلك تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، نتوقع له الارتفاع ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
95
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
92
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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