شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على السفر يرفع السعة المقعدية في مطار دبي إلى 1.86 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي»، المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، نمواً قوياً في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، مقارنة مع الشهر السابق، لكنه لا يزال دون مستويات عام 2019، بسبب قيود «كوفيد-19».

وبحسب البيانات الشهرية التي أصدرتها «أوه إيه جي»، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، سجل مطار دبي الدولي نمواً في السعة المقعدية المجدولة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، بنسبة 18% لتصل إلى 1.86 مليون مقعد؛ وذلك مقارنة ب1.58 مليون مقعد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



280 ألف مقعد



وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي عزز السعة المقعدية بنحو 280 ألف مقعد على متن الرحلات التجارية المجدولة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع السعة المقعدية في نوفمبر الماضي.

وأكد خبراء في وقت سابق أن مطار دبي الدولي، سجل نمواً كبيراً في حركة الطيران، ولاسيما مع زيادة الطلب على السفر خلال موسم الأعياد والإجازات في ديسمبر الجاري.

وكانت طيران الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل حركة مسافرين نشطة خلال موسم أعياد الميلاد بنحو 400 ألف مسافر ما بين قادم ومغادر.



المزيد من A380



كما قامت الناقلة بنشر المزيد من طائراتها A380، بتشغيل 4 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو اعتباراً من 27 نوفمبر، و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتباراً من 2 ديسمبر، وتوسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حالياً إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر، وزيادة عدد رحلاتها إلى برمنجهام وغلاسكو إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين، كما ترفع خدماتها إلى مانشستر إلى 10 رحلات في الأسبوع، 6 منها بطائرات A380 و4 بطائرات البوينج 777-300ER.

وأظهر تقرير «أوه إيه جي»، زيادة في السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تحسن في حركة الطيران الدولية، وزيادة عدد الرحلات التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة، بنسبة 11.1% لتصل إلى 7.8 مليون مقعد، لكنه لا تزال متراجعة بنسبة تزيد على 60%، مقارنة مع ديسمبر 2019.



مسارات الطيران



وبحسب التقرير: يشير برنامج الرحلات العالمي لشهر ديسمبر 2020، تحسناً في السعة المقعدية بنسبة 9.5% لتصل إلى 262 مليون مقعد، مقارنة مع نوفمبر الماضي، لكنها انخفضت بنسبة 44.7%، مقارنة مع ديسمبر 2019.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن مسارات الطيران بين دولة الإمارات والهند، تشهد نمواً في السعة خلال ديسمبر، وسط زيادة بنسبة 25% في عدد المقاعد، مقارنة مع شهر نوفمبر؛ وذلك بدعم من الطلب على السفر من الهند إلى الإمارات.