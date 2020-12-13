شكرا لقرائتكم خبر عن رأس المال النسائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحسنت قدرة رأس المال البشري بشكل ملموس خلال السنوات الـ10 الماضية في عدة دول حول العالم؛ ما أدى إلى تحسين المخرجات الصحية والتعليمية للفتيات والفتيان، ومساعدة المرأة على بذل كامل إمكاناتها.

ووجد أحدث تقرير عن مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 للبنك الدولي أن التحسن الوسطي بلغ 5% في مختلف البلدان بين عامي 2010 و2020. إلا أن جائحة كورونا وما أحدثته من صدمات في الأسواق والنظم الصحية والتعليمية تُعرض الآن هذا التقدم للخطر؛ حيث بدأت في غضون 25 أسبوعاً بتقويض 25 عاماً من المنجزات الإنمائية. وألحقت الاضطرابات الاقتصادية بالفعل أضراراً كبيرة بتلك الفئات الأكثر احتياجاً على نحو لا يتناسب مع ظروفها، مما يهدد بسقوط 47 مليون امرأة وفتاة أخرى في براثن الفقر المدقع.

كما يزيد احتمال أن تعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يحول دون استفادة الكثيرات منهن من برامج الحماية الاجتماعية الحيوية، لاسيما في البلدان منخفضة الدخل.

شكلت جائحة كورونا خطراً على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في رأس المال البشري في مختلف أنحاء العالم؛ لذلك بات لزاماً أن تتكاتف جهود الحكومات ومنظمات التنمية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتوحد صفوفها مجدداً؛ لتقديم المساندة الطارئة على نحو يتسم بالسرعة والفاعلية. والأهم من ذلك هو أن تلقي نظرة بعيدة على كيفية مساندة البلدان في بناء نظم شاملة وقادرة على الصمود لإدارة إمدادات الأغذية والخدمات الصحية والتعليمة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية وفرص العمل.

تلعب أنظمة الحماية الاجتماعية دوراً تحويلياً في بناء رأس المال البشري للفتيات والنساء وحمايته وتوظيفه، وللوصول إلى النساء المهمشات، لابد أن تعيد الحكومات تصميم عملية تقديم الخدمات للقرن الحادي والعشرين، مستفيدةً من التكنولوجيا الرقمية. نرى مثلاً رقمنة مدفوعات التحويلات النقدية من الحكومة إلى الأفراد من منظور يراعي المرأة، فقد وسعت العديد من الحكومات الوطنية قدرتها على الوصول إلى نساء لم تشملهن في السابق مظلة المساعدة العامة. ففي زامبيا، يهدف برنامج تعليم الفتيات وتمكين المرأة وسبل كسب العيش إلى زيادة فرص المراهقات في التعليم ودعم السبل المستدامة التي توفر لهن حياة كريمة.

من الجيد أن تعيد الحكومات ترتيب أولويات بنود الإنفاق على أساس قوة تأثيرها على تنمية رأس المال البشري وأن تستقطب الحلول. ومن خلال الدعم الدولي، لابد أن تعمل الحكومات على تقوية أنظمة تقديم الخدمات باستخدام التكنولوجيا لجعل خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أكثر شمولاً وقدرة على الصمود في وجه التحديات، وأن تشرك الأجهزة المحلية لضمان أن تتمكن كل فتاة وامرأة من تطوير واستغلال إمكاناتها الكاملة.

هانا بريكشي – ليندسي كوتس، مدونات البنك الدولي