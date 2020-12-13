شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترا زينيكا» تستحوذ على «أليكسيون» بـ 39 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة «أسترا زينيكا» للأدوية على شراء شركة «أليكسيون» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية مقابل 39 مليار دولار من النقد والأسهم، مضيفة بذلك متخصصاً قوياً في علاج الأمراض النادرة وعلم المناعة إلى محفظتها من أدوية السرطان والأمراض الأخرى.

وقالت الشركة يوم السبت، إن مساهمي «أليكسيون» سيحصلون على 60 دولاراً نقداً وحوالي 115 دولاراً من حقوق الملكية لكل سهم، ما يعني أن السعر الإجمالي للسهم سيكون 175 دولاراً، بزيادة 45% على سعر الإغلاق يوم الجمعة.

ستكون هذه أكبر صفقة لأسترا زينيكا منذ تأسيسها في عام 1999 في مجموعة من الشركات البريطانية والسويدية. وسترسخ مكانتها بين أكبر 10 شركات للأدوية في العالم.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة «أسترا زينيكا»: «إنها خطوة مهمة في تاريخ الشركة وفرصة هائلة لنا لتسريع تطوير علاجات المناعة، والدخول في شريحة جديدة من المرض ومن الأطباء والمرضى لم نتمكن من تغطيتها حتى الآن».

تأتي عملية الاستحواذ في غضون أسبوع قالت فيه الشركة إنها تجري مزيداً من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان لقاح «كوفيد-19»، الخاص بها جنباً إلى جنب مع جامعة أكسفورد، فعالاً بنسبة 90%.