شكرا لقرائتكم خبر عن مدينتي أحلي كوميونتي.. يتصدر المركز الأول في تريندينج تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قبل قليل هاشتاج "#مدينتي_أحلي_كوميونتي" المركز الأول في تريندينج تويتر مصر ، حيث شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت تفاعلاً كبيراً مع هشتاج #مدينتي أحلى كوميونتي" ليحقق الهاشتاج تفاعلات بالآلاف ليدخل في تصنيف الـ "التريند" بمصر لأعلى التفاعلات على مواقع التواصل وخاصة بعد تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي للهاشتاج على صفحاتهم الشخصية مما أدى إلى حدوث عمليات زيارات بالآلاف لصفحات "محبي الرحاب ومدينتي" و"مدينتي اليوم" و"رابطة سكان مدينتي والرحاب" على الفيس بوك، إلى جانب نشر آلاف التويتات على تويتر بنفس الهاشتاج مما أدى إلى تصدر الهاشتاج الترندات في مصر .

وتعد كلاُ من مدينتي والرحاب من أشهر المدن التي أنشأتها مجموعة طلعت مصطفى والتي تتمتع بالعديد من الخدمات المتكاملة ولذلك يفضل الكثير السكن بها بسبب تخطيطها الجيد وسمعتها المميزة.

ويعد مشروع "مدينتي"، أكبر مشروع عمراني متكامل يطوره القطاع الخاص في مصر والمنطقة، على مساحة 8 آلاف فدان على طريق السويس. وتتميز مدينتي بتوافر كافة الخدمات، سواء خدمات جماهيرية حكومية أو خدمات اجتماعية ورياضية وتعليمية وخلافه، ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مدينتي إلى مليون نسمة.

فيما تعتبر الرحاب أول المدن الجديدة التي شيدها القطاع الخاص وتعد بمثابة أيقونة "القاهرة الجديدة"، وتعتبر مجتمع عمراني شامل ومتكامل، حيث حرصت مجموعة طلعت مصطفى على توفيرِ جميع الخدمات الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والدينية، والمواصلات التي يحتاجها سكان المدينة .