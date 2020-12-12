تصنيف 5 نجوم لـ«السعودية» في تقييم APEX

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حازت الخطوط السعودية تصنيف «خمس نجوم» في تقييم أجرته APEX، وهي منظمة غير هادفة للربح شمل استقصاؤها ركاب أكثر من مليون رحلة في 600 شركة طيران حول العالم، إذ يعتمد التقييم بشكل كامل على تقييم الركاب.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن خطة التحول الشاملة التي تبنتها المؤسسة انعكست إيجابا على أصوات الضيوف، حيث عملت على الاستثمار في تدريب و تأهيل الموارد البشرية وتوسعة أسطولها الجوي، وأضافت عددا من الوجهات المباشرة إلى جانب ترقية وتطوير الخدمات.

وقال الجاسر إن هذا الإنجاز امتداد لدعم قيادة المملكة لقطاع النقل بشكل عام، حيث عدت رؤية المملكة 2030 الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث أحد مواطن القوة التي تتميز بها، ولهذا فإن الخطوط السعودية تسعى لأن تكون ممكنا لبرامج الرؤية، ومنها المتعلقة بالتوسع في قطاع السياحة والحج والعمرة، وترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس إبراهيم العمر، إلى أن الحصول على تقييم «خمس نجوم» هو حصاد استثمار كبير في تطوير جميع الجوانب التشغيلية في الخطوط السعودية، كما أن توقيت النتيجة بعد أزمة جائحة كورونا التي هزت شركات الطيران الكبرى على اختلافها، يشكل مصداقا قويا لجودة إدارة الأزمات التي استثمرت خلال الفترة الماضية في تكثيف التدريب والتطوير لطواقم الطائرات.

ولفت العمر إلى أهمية هذا التقييم لكونه من منظمة عالمية غير ربحية، وأنه مبني على التصويت المباشر من الركاب، إلى جانب تزامنه مع مرور 75 عاما على تأسيس الخطوط السعودية. وقال إن الحصول على هذا التقييم وثقة ضيوفنا ستدفعنا للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من التطوير تليق بثقة عملائنا وتوقعات القادة وبوطننا.

يذكر أن الخطوط السعودية أضافت أخيرا عددا من الخدمات الراقية وأنظمة الترفيه والأنظمة الرقمية على متن طائراتها، إلى جانب تحديث مقاعدها وإضافة المزيد من المحطات الدولية المباشرة.