المركز السعودي الإسباني للاقتصاد يعتمد نشاط 2020

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وجرى خلال الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.كما تمت الموافقة في الاجتماع على التقرير المالي لعام 2020، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021.
وأبدى رئيسا الجامعتين الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين وتأليف الكتب وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
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