شكرا لقرائتكم خبر 12 توصية علمية لمؤتمر آفاق الطاقة الشمسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصدرت عن المؤتمر 12 توصية علمية، حيث أوصى المجتمعون بإقامة برامج تدريب مهني وجامعي في الطاقة الشمسية في جميع الجامعات، وتضمين موضوع الطاقة الشمسية في مقررات كليات العمارة والعلوم والزراعة وغيرها، داعين إلى إدراج مفاهيم وتقنيات الطاقة الشمسية ضمن مناهج كليات الهندسة في التعليم الجامعي وتدريسها في المدارس المتوسطة والثانوية.وطالب المجتمعون بوضع التشريعات (الأنظمة واللوائح والتعليمات) والحوافز والخرائط الاستثمارية للطاقة المتجددة في السعودية، ونشر الوعي بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة في المجتمع المحلي، مؤكدين أهمية التركيز على التصنيع المحلي لمعدات صناعة تكنولوجيا الطاقة الشمسية، داعين إلى تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، من خلال العمل بشكل دوري على توحيد معايير وأساليب اختبار أنظمة الطاقة الشمسية في الدول العربية، مع التركيز على التطبيقات الشمسية الحرارية والكهربائية للتبريد وتكييف الهواء، وإعداد مواصفات قياسية سعودية للمجمعات والأنظمة الحرارية الشمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 توصية علمية لمؤتمر آفاق الطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.