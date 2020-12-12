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واستكمل المرصد أخيرا الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أكد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة عن سوق العمل، من أجل تمكين المسؤولين في المنشآت المتنوعة من اتخاذ القرارات السليمة بناء عليها، حيث يحرص المرصد على تقديم الخدمات باحترافية عالية لعملائه في القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، وغير الربحي).واستكمل المرصد أخيرا الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA .

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