شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تغطيات تأمينية لحقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل تأمين الملكية الفكرية طريقة من طرق حماية المؤسسات لملكيتها الفكرية، ويمكن أن توفر حلول التأمين حماية فى حالة وقوع حدث غير متوقع فى الأحداث متعلق بإدارة الملكية الفكرية الداخلية، ويمكن أن ينتج عن عدم وجود تأمين عواقب مالية جسيمة، وتغطى وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية.

1- مسئولية التعدى على براءات الاختراع والملكية الفكرية Patent and IP infringement liability: تغطى الوثيقة تكاليف الدفاع عن براءات الاختراع وجميع دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الأخرى المرفوعة ضد المؤمن عليه بما فى ذلك التكاليف القانونية والأضرار والتسويات والمطالبات المضادة.

2- المطالبات المتعلقة بانتهاك طرف ثالث لبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والعلامة التجارية للمؤمن عليه Pursuit of infringers : يغطى هذا القسم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المملوكة أو المرخصة للمؤمن عليه طالما أن المطالبة لديها احتمالات معقولة للنجاح ومبررة تجاريًا. ويشمل ذلك التكاليف القانونية للتفاوض مع المنتهك المزعوم أو اتخاذ إجراء قضائي، بالإضافة إلى تكاليف الدفاع عن دعوى مضادة، إذا ادعى المدعي أن المؤمن عليه ينتهك بالفعل حقوقه.

3- فقدان حقوق الملكية الفكرية Loss of IP Right Cover: إذا تم إبطال حق الملكية الفكرية المسجل للمؤمن عليه كنتيجة لدعوى انتهاك مليكة فكرية طرف آخر، فحينئذ يمكن أن تغطى الوثيقة التكاليف التى تكبدها المؤمن عليه في التسجيل والحفاظ على الملكية الفكرية حتى الوقت التي تم إبطالها فيه.

4- خسارة الأرباح المستقبلية Loss of Profit Cover : هذا البند يوفر تغطية للخسارة التي قد يتم تكبدها المؤمن عليه في حالة إضعاف حقوق الملكية الفكرية الخاصة به. على سبيل المثال إذا تم منع الشركة من بيع السلع والخدمات واستغلال الملكية الفكرية و/أو طلب ترخيص رسمى بسبب الانتهاك.

5- تغطية التعويض التعاقدي Contractual Indemnities Cover : ينشأ الخطر من التزامات المؤمن عليهم بموجب العقود، عادة مع العملاء أو المرخص لهم باستخدام الملكية الفكرية. على سبيل المثال، عميل قد يصر على أن المورد يضمن أن المنتج لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية، وإلا فان العميل سيرفض شراء المنتج.

6- إجراءات المراجعة أو إعادة الإصدار بعد منح التراخيص.

7- إجراءات تصحيح أو الغاء حقوق الملكية الفكرية.

8- تغطية ضد كل من الكيانات المنافسة وغير الممارسين (متصيدى براءات الاختراع).