شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الذهب.. انتعاش جزئى فى سوق الألماس و10 آلاف تشترى خاتما للشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الألماس فى مصر انتعاشا جزئيا وذلك عقب ارتفاعات كبيرة شهدها سعر الذهب منذ بداية 2020، ودفعت الزيادة المتكررة في سعر الذهب المستهلكين للتوجه نحو شراء الألماس بديلا للذهب للهدايا والشبكة، بحسب تأكيدات إحدى الشركات المنتجة.

سوق الألماس كان قاصرا على بعض العائلات الثرية في وقت كان الذهب فيه سعره أقل بكثير من معدلاته الحالية، والتي سجلت أرقاما قياسية هذا العام ليتخطى الذهب لأول مرة في التاريخ ألف جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بعد إضافة سعر المصنعية، وهذا السعر سجله الذهب على مدار أغسطس وسبتمبر 2020.

المستهلك أصبح يفكر بطريقة أفضل، حيث يرى أن قيمة الألماس أكبر، خاصة أن شراء أقل شبكة الآن من الذهب لا تقل عن 10 آلاف جنيه بأى حال، لذلك قد يشترى خاتم ألماس بنفس القيمة السعرية، بحسب تأكيدات شريف فايق أحد تجار المعادن الثمينة.

المستهلك يعرف جيدا كيف يشترى الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره، وهذا ما سنحاول التركيز عليه في هذا الموضوع، وهو كيف تشترى الألماس وما هي أغلى وأرخص الأنواع.

وكان رفيق عباسى، رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، قال: "أسعار الألماس لا تتحرك كثيرا مثل الذهب والتذبذب فيها قلما يحدث، وهذا ما يجعله معدن سعره جاذب لبعض المستهلكين، لكن ثقافة شرائه ليست منتشرة كثيرا في مصر، ومؤخرا ومع ارتفاع الذهب اتجه البعض نحو شراء الألماس خلال الاحتفالات، وذلك لكونه ذات قيمة أكبر".

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365"، أن الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، ويقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قيراط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

وتابع "عباسى": "عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به".

وبشأن الأغلى والأرخص في مصر، قال رئيس شعبة المجوهرات: "اللون الأغلى في مصر هو (H) وهو أول درجات الأبيض، ثم لون (F) وهكذا، وكل منتج حسب وزنه، بمعنى هناك خاتم يكون ربع قيراط وهناك خاتم يصل 10 قيراط وهنا يكمن فروق الأسعار".

وتابع رفيق عباسى: "يمكنك أن تشترى قيراطا بسعر 20 دولارات فقط، وحجر قيراط آخر سعره 500 دولار أو أكثر وهكذا، وهنا المتحكم هو درجة الشفافية واللون والنقاوة والقطعية إلخ".