شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تطوير نادى شركة غزل المحلة وطرحه فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت وزارة قطاع الأعمال العام نادى شركة غزل المحلة الذى يبدأ مشواره مجددا في الدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات عن دورى الدرجة الثانية، وذلك من خلال منظومة محترفة؛ تمهيدا لطرح النادى في البورصة في غضون شهر إبريل 2021 بحسب تصريحات خاصة من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لليوم السابع.

متى سيتم طرح النادى في البورصة المصرية؟

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستطرح شركة "غزل المحلة لكرة القدم" فى البورصة المصرية فى شهر أبريل المقبل 2021، وذلك فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حيث يستهدف الطرح تحصيل نحو 100 مليون جنيه .

وكيف ستتم عملية الطرح في البورصة ؟

أشار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن عملية الطرح ستتم من خلال اكتتاب خاص وعام، حيث يستهدف الاكتتاب الخاص ضم مؤسسات لهيكل الملكية، بهدف توفير متطلبات القيد بالبورصة التى تنص على ضرورة احتفاظ %50 من المساهمين بحصصهم لمدة عامين، فيما سيتم تحديد نسب الطرح العام والخاص بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة ولاسيما لجماهير المحلة العاشقة لفريقها.

وما قيمة حقوق شركة غزل المحلة في الشركة الجديدة؟

أوضح هشام توفيق، أن الوزارة قيمت حقوق الانتفاع لشركة "غزل المحلة لكرة القدم" والتى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجاري، بقيمة 50 مليون جنيه تمثل قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة.

كيف تم تدعيم النادى ماليا في ظل المنافسة الشديدية في الدورى؟

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه تم الإعلان عن 7 رعاة لنادي غزل المحلة خلال الموسم الجارى، سيمولون النادى بنحو 30 مليون جنيه منهم الناقل الرسمى للنادى شركة مصر للسياحة إحدى شركاتنا.

كيف يتم تحفيز الفريق واللاعبين ؟

تم عمل لائحة جديدة للفريق وعمل فئات للاعبين، وهذا لم يكن معمولا به من قبل، بجانب تعديل عقود اللاعبين وتعديل المكافآت الخاصة باللاعبين ومضاعفتها مع تجديد شامل لغرف الملابس في النادي، كما تم تدعيم الفريق ب9 لاعبيين جدد، فيما ترك النادى 7 لاعبيين.