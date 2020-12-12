شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار وثائق تأمين لـ 472 ألف مركبة فى نوفمبر 2020 من بينها 48.565 ألف" زيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها فى شهرنوفمبر 2020، حيث أكدت التقارير أن إجمالى عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر، والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 472.777 ألف مركبة، من بينهم 48 ألف و565 مركبة "زيرو" و3285 مركبة جمرك و324 مركبة هيئة دبلوماسية.





المركبات الزيروأورد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها قد بلغت 22.365 الف سيارة، و3110 نقل و17.272 ألف دراجة نارية و4203 دراجه نارية أجرة، و498 أتوبيس خاص، و1489 جمرك ملاكى، و597 نقل جمرك، و562 أتوبيس جمرك.





نوع الوقودأورد التقرير أيضا أن عدد المركبات الـ"زيرو" والمستعملة التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 78 مركبة كهرباء، و34 مركبة غاز طبيعى و102 ألف و166 مركبة تعمل بالسولار و35.093 مركبة تعمل بالبنزين.





سنوات الصنع والمخزون وتؤكد الأرقام، أن عدد السيارات المركبات من طراز 2019 بلغت 2.492 مركبة أما من طراز 2020 بلغت 19 ألف 132 مركبه اما المركبات من طراز 2021فقد بلغت 26الف 941 مركبة كما تؤكد التقارير أنه للشهرالثالث على التوالى لم تظهر اى مركبة من موديل 2018 وهذا يؤكد أن مخزون 2018 قد انتهى تماما بينما المركبات من طراز 2019 التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت 2.492 مركبه من بينها 244 سيارة ملاكى و1.992 دراجة نارية و37نقل و3 سيارات اتوبيس خاص و6 سيارات اتوبيس عام بينما المركبات من طراز 2020 فقد بلغت عددها 19الف و132 مركبه من بينها 2508سيارة ملاكى و12 الف 649 دراجة نارية و468 نقل و170 اتوبيس خاص و37مقطورة أما المركبات موديل 2021 فقد بلغت 26الف 941 من بينها 19 الف 883 سيارة ملاكى و2631 دراجه نارية و2605 نقل و325 اتوبيس خاص.