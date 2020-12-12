شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم الشركة العربية لحليج الأقطان قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 101.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 328.7 مليون جنيه، تلاه سهم "اميرالد للاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 58.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 328.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول بلغ 189.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 287.3 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 421.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 266 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 435.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 254.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 4 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 248.3 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 68 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 244.2 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 123.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 231 مليون جنيه، وفى التاسع "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول 328.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 209.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ايديتا للصناعات الغذائية" بحجم تداول بلغ 21.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 199.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.