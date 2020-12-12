شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل شكل التعاقد مع 202 من موظفى المجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار بند أجر نظير عمل (السراكي) المتعاقدين قبل 2012/5/1 والبالغ عددهم 276.

وأوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد 73 أخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.

كما أكد أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد 2012/5/1 والذي يبلغ عددهم 225 متعاقد.