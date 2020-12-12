شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 7.2 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسماعيلية بخطة 2020/2021 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الاسماعيلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عودد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية أشارت السعيد، إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 222 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,2 مليار جنيه، تمثل 2.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 66%، ويخص قطاع الاسكان استثمارات بقيمة 903,3 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 351 مليون جنيه بنسبة 4,9%، إلى جانب توجيه 329,7 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4,7%، علاوة على توجيه 271 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، بالإضافة إلى توجيه 469 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 6,5%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الاسماعيلية في خطة 2021/20 في توجيه نحو 569 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 228 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة، وفي قطاع الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال بناء وتطوير 10 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة، فإن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 145 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 147 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة، علاوة على توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، فضلًا عن توجيه 53 مليون جينه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظة، وفي قطاع التعليم الجامعي تتمثل أهم المستهدفات في توجيه 59.5 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي.

وتضمنت خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة مشروع تنمية منطقة القنطرة غرب، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 نحو 65 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات والمرافق لمنطقة القنطرة غرب.

جدير بالذكر، أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.