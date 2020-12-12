شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات شركة فودافون مصر في حفل كبير بقصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك قيادات شركة فودافون في حفلها الـ 22 والذى تم تنظيمه بقصر عابدين، مساء أمس الجمعة، و كان في استقبال الحضور المهندس محمد كمال عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بالشركة، ونهى سعد رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في الشركة.

وأحيا الهضبة عمرو دياب الحفل، كما أعلن النجم الكبير خلال تواجده في الحفل الذى أقيم عن طرح ألبومه الجديد يوم 25 الشهر الحالي، وقدم خلاله أغنية جديدة من الألبوم تحمل اسم "قدامنا طول الليل مواويل".



حفل فودافون



قيادات شركة فودافون مصر