شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات.. «أجمل شتاء في العالم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السبت، هوية سياحية موحدة للدولة تحت عنوان «أجمل شتاء في العالم».

وأوضح سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «في ربوع صحراء الإمارات.. أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة.. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان «أجمل شتاء في العالم».. السياحة الداخلية تسهم بـ41 مليار درهم في اقتصادنا.. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة.. واقتصاد وطني موحد.. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا.. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية».

وأورد سموه: «في الشتاء كل شي جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون «أجمل شتاء في العالم».. الإمارات تمتلك أجمل شتاء.. وتمتلك أجمل شعب.. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح.. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات..».

الفلاسي: انطلاقة جديدة لتطوير القطاع

وقطعت الإمارات شوطاً كبيراً في التنمية السياحية خلال العقد الماضي، ووصل عدد السائحين إلى أكثر من 27 مليوناً، وبلغت المساهمة الإجمالية للقطاع 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهم القطاع بتوفير قُرابة 745 ألف فرصة عمل، بحسب د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الفلاسي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لاستراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية المُوحدة للإمارات هو انطلاقة جديدة لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز دوره كرافد لتنوع ومرونة الاقتصاد الوطني. جهودنا مُتضافرة لإنجاح استراتيجيتنا الجديدة بمشاركة الهيئات والدوائر السياحية المحلية في الدولة.

وأضاف: تستهدف استراتيجية السياحة الداخلية تسليط الضوء على المُقومات السياحية، والمعالم الطبيعية، والأنشطة الثقافية، والصروح المعمارية والترفيهية التي تزخر بها الدولة، وإبراز تفرُّد التجربة السياحية في كل إمارة.

وأوضح: يأتي إطلاق الهوية السياحية المُوحدة تنفيذاً لمُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، لتُشكِّل امتداداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة وتعزِّز المكانة الرائدة للإمارات على خارطة السياحة.