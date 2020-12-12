شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم..البطاطس 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 12-12-2020 فى سوق العبور للجملة حسبما أعلنت شعبة الخضروات الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت أسعار البطاطس1.5-3 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو ،و كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار الطماطم الكيلو 2.5-6.5 جنيها، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، و أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، و الكوسة 1.5- 4 جنيها للكيلو، و تتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو ، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو ، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
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