شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى بين 17 - 37 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت 12-12-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث استقرت أسعار البلطى المزارع "1" بين 17 - 19 جنيها، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 15.5 - 16.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

ويترواح سعر البربون " 1 " بين 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر سمك موسى 60 – 80 جنيها.

وسجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.