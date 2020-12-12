شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء فى السوق المحلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 12-12-2020 استقرارا فى الأسعار حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت سجلت 650 - 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700 - 750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60 - 100 جنيها للمتر، والطوب بين 750 - 950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار حديد التسليح سجلت 10600 - 11100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800 - 11300 جنيه للطن.

وكانت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية قد أعلنت توقيع اتفاقية تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يمثل أطر للتعاون الثنائى بين الصناعة والبحث العلمى.

ووقع البروتوكول المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس إسماعيل لقمة، المهندس إمام عفيفي، والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندسة نادية عبد الحفيظ والمهندس علي سنجر والدكتور محمد خطاب والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.