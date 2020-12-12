شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 19 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 12-12-2020 فى السوق المحليا وفقا لما أعلنت عنه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن فى المزرعة 19-20 جنيها للكيلو، وسعر المستهلك يتراوح بين 23 - 25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض فى المزرعة سجل 24.5 جنيه للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة، وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.