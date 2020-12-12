شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم السبت 12-12-2020 .. لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 12-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء. 19.03 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.88 جنيه للشراء. 19.13 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.88 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. 19.11 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.91 جنيه للشراء. 19.08 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.91 جنيه للشراء. 19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء. 19.08 جنيه للبيع. وتشهد أسعار العملات فى مصر استقرار واضح، وذلك مع السياسة النقدية المصرية التى تسعي لتقوية الجنيه أمام العملات كافة، وهو ما يؤمن على الأقل استقرار العملات، لكن الجنيه شهد ارتفاع بالربع الثالث من العام أمام بعض العملات.

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