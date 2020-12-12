شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 12-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى لجميع الأصناف، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها،اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو،

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشكات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينينة للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا