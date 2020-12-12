شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 2020 ـ 12-12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 12-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل جنيه إسترلينى 4.96 ريال سعودي.

وشهدت أسعار العملات فى السعودية شبه استقرار اليوم على نفس أسعار أمس الجمعة، لكنها شهدت تغير محدود للغاية فى سعرها لبعض العملات مثل الريال أمام الجنيه السوداني

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.54 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





جنيه إسترلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.96 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.94 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.





دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.83 ريال سعودي .

1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.73 ين ياباني .

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سودانى.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 35.06 دينار جزائرى.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.