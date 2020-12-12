شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 12-12-2020 لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 12-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية ، مستقرا فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

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