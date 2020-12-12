شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم السبت 2020 ـ 12-12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 12-12-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مستقرا الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعر اليورو عند 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم ثبت صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ثبت عند 20.71 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

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