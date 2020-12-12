شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعتزم تحويل عملتها الوطنية إلى عملة رقمية بحلول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم السويد النظر فى إمكانية تحويل عملتها الوطنية إلى عملة رقمية بحلول عام 2022، بحسب موقع " بلومبيرج"، واعتمدت بلومبرج في تقريرها إلى تصريحات وزير الأسواق المالية وحقوق المستهلك السويدى، بير بولوند، ووفقا للتقرير، ستستكشف المراجعة جدوى نقل البنية التحتية للمدفوعات في البلاد إلى عملة رقمية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بولوند إن الحكومة تتوقع استكمال مراجعة العملة الرقمية بحلول نهاية نوفمبر 2022، وستقود المبادرة آنا كينبيرج باترا، الرئيسة السابقة في اللجنة المالية للبنك المركزى السويدى (ريكسبانك).

والشهر الماضى، ذكرت الإذاعة السويدية تعليقا على تقرير البنك المركزي، أن أقل من 10٪ من جميع المدفوعات تتم بأموال حقيقية في السويد. وبحسبه، تحتل السويد المرتبة الأولى فى العالم من حيث معدل السحب من النقد، وفى التداول، يمثل النقد 1٪ فقط من الناتج المحلى الإجمالى.